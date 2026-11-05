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НовостиВ мире5 ноября 2026 13:17

В Италии выступили с предложением по украинскому кризису: вот что сказала Мелони

Мелони требует от ЕС улучшить координацию переговоров по Украине
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Джорджа Мелони, премьер Италии

Джорджа Мелони, премьер Италии

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ЕС обсудить, кто и с какими полномочиями будет представлять блок на переговорах по Украине, чтобы избежать подрыва доверия. Об этом итальянский премьер сообщила в письме председателю Европейского совета Косте.

Мелони предложила обсудить вопрос на неформальном саммите в Дублине, который пройдет на следующей неделе. Политик подчеркивает, что нынешний формат подрывает доверие к ЕС.

«Я убеждена, что все мы понимаем, что, демонстрируя несогласованность действий Европы, мы просто играем на руку тем, кто хочет продолжения этого конфликта. Я считаю, что это неприемлемо, учитывая, что на кону стоят человеческие жизни и будущее нашей безопасности», — отмечается в сообщении от Мелони.

Ранее KP.RU рассказал, что позиция Москвы по вопросу украинского кризиса остается прежней. Россия хочет добиться урегулирования конфликта, стабильного мира, но при этом важно учитывать интересы РФ и заботиться о дальнейшей безопасности России.