В Италии выступили с предложением по украинскому кризису: вот что сказала Мелони

Джорджа Мелони, премьер Италии Фото: REUTERS.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ЕС обсудить, кто и с какими полномочиями будет представлять блок на переговорах по Украине, чтобы избежать подрыва доверия. Об этом итальянский премьер сообщила в письме председателю Европейского совета Косте.

Мелони предложила обсудить вопрос на неформальном саммите в Дублине, который пройдет на следующей неделе. Политик подчеркивает, что нынешний формат подрывает доверие к ЕС.

«Я убеждена, что все мы понимаем, что, демонстрируя несогласованность действий Европы, мы просто играем на руку тем, кто хочет продолжения этого конфликта. Я считаю, что это неприемлемо, учитывая, что на кону стоят человеческие жизни и будущее нашей безопасности», — отмечается в сообщении от Мелони.

Ранее KP.RU рассказал, что позиция Москвы по вопросу украинского кризиса остается прежней. Россия хочет добиться урегулирования конфликта, стабильного мира, но при этом важно учитывать интересы РФ и заботиться о дальнейшей безопасности России.