Адвокат Лерчек: для погашения штрафа блогеру нужно 1200 лет. Фото: Belkin/Global Look Press

Адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Константин Третьяков заявил, что его подзащитной потребуется от 1000 до 1200 лет для полного погашения штрафа, назначенного судом по делу о незаконных валютных операциях. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Известий».

По данным защиты, официально декларированный доход Чекалиной за 2025 год составил порядка 344 тысяч рублей.

«Если бы она начала платить штраф за 300 лет до основания Москвы, прошло бы татаро-монгольское иго, наполеоновская история, Первая и Вторая мировые войны, распался бы Советский Союз, и только в наши дни она бы его выплатила», — прокомментировал сумму взыскания защитник.

Напомним, Московский городской суд утвердил приговор, согласно которому Лерчек назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей, а также трехлетний запрет на администрирование сайтов. Чекалина свою вину в инкриминируемом преступлении не признала. Она не смогла присутствовать на судебном заседании из-за экстренной госпитализации и повторного курса химиотерапии в московской больнице.