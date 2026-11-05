Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Лерчек. Фото: Belkin/Global Look Press

Московский городской суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб и представлений на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), признав ранее вынесенное решение законным и обоснованным.

Как писал сайт KP.RU, государственное обвинение просило суд изменить приговор по делу о незаконных многомиллионных переводах денежных средств за рубеж с учетом доводов апелляционного представления, отклонив при этом жалобы стороны защиты и самой осужденной.

Слушания проходили в закрытом от прессы и общественности режиме. Сама Чекалина не смогла принять участие в судебном заседании по пересмотру приговора из-за экстренной госпитализации. На данный момент блогер, борющаяся с раком желудка, повторно проходит курс химиотерапии в одной из московских больниц.