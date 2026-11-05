В российские колледжи теперь не попасть без конкурса: что изменилось за пять лет

Кравцов: конкурс в российские колледжи вырос до трёх человек на место Фото: Евгения ГУСЕВА.

За последние пять лет число желающих поступить в российские колледжи и техникумы увеличилось с 900 тысяч до 1,4 миллиона человек. За тот же период конкурс вырос втрое — с одного заявления на место до трех. Об этом 5 ноября сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы Минпросвещения, интерес к среднему профессиональному образованию продолжает расти. Все больше молодых людей выбирают получение рабочей специальности или профессии в колледже вместо поступления в вуз.

Одним из направлений развития системы СПО стал федеральный проект «Профессионалитет», запущенный в 2022 году. Он предполагает тесное сотрудничество образовательных учреждений с предприятиями: работодатели участвуют в подготовке студентов, а программы обучения ориентируют на потребности рынка труда.

Ранее KP.RU писал, что по итогам приемной кампании 2026 года в колледжи и техникумы поступило 4,2 миллиона заявлений, из них 1,4 миллиона пришлось на программы «Профессионалитета». Средний конкурс на бюджетное место по этому проекту достиг 4,9 человека, а студентами стали около 300 тысяч молодых людей.