Трамп отреагировал на звонки с жалобами на Хегсета: что он собирается сделать с главой Пентагона

Трамп заявил о твердом намерении оставить Хегсета на должности главы Пентагона Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о твердом намерении оставить Пита Хегсета на должности главы Пентагона, несмотря на поступающие в его адрес жалобы. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту телекомпании ABC Джонатану Карлу.

Глава Белого дома признал, что ему регулярно поступают звонки от людей, выражающих недовольство работой шефа Пентагона. «Я твердо намерен оставить его... Знаете, мне звонят по поводу него. Я не понимаю, почему», — цитирует слова американского лидера журналист на своей странице в социальной сети X.

Трамп также уточнил, что гипотетическую замену главы военного ведомства было бы проще провести до того, как в январе контроль над Сенатом Конгресса перейдет к Демократической партии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси сообщал, что члены Республиканской партии в Палате представителей намерены вынести на голосование резолюцию об импичменте Хегсета сразу после возобновления работы Конгресса. СМИ также заявляли, что в качестве возможной альтернативы на этот пост якобы рассматривают кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса.