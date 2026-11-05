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НовостиВ мире5 ноября 2026 13:38

«На Банковой запаниковали»: Киев заметает следы тайной пыточной

Захарова: Киев пытается скрыть скандал о тайной пыточной
Людмила МИТРОХИНА
Мария Захарова Фото: МИД РФ

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Киевский режим запаниковал и попытался замять информацию о тайной пыточной тюрьме в пригороде Киева. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Свое мнение дипломат высказала во время брифинга с журналистами.

«И на Банковой, конечно, запаниковали, согнали полицейских, стремились замять досадный для них как бы инцидент», — резюмировала Захарова.

Напомним, 2 ноября в Киеве прошли акции протестов из-за информации о обнаружении тайной пыточной. Там содержались преимущественно украинцы, которые избежали мобилизации. Их избивали, многие из тех, кто там находился, были в тяжелом состоянии. В Европе пока никак не отреагировали на сообщения об организации пыточных киевским режимом. А власти Украины, пока нет реакции ЕС, хотят замести следы.