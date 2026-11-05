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НовостиВ мире5 ноября 2026 13:50

Во Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов из-за акций протеста

Акции 5 ноября могут нарушить работу транспорта и муниципальных служб по всей стране
Анна АДАМАЙТЕС
Во Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов из-за акций протеста

Во Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов из-за акций протеста

Фото: REUTERS.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о мобилизации 70 тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка во время общенациональных протестов и забастовки 5 ноября. Об этом сообщило французское издание France Info.

Как передает BFMTV, к охране общественного порядка также подключат подразделения специального назначения, кинологические группы и конную полицию. Нуньес подчеркнул, что главная задача силовиков — обеспечить мирное проведение демонстраций. При попытках нарушить общественный порядок, предупредил министр, последует жесткий ответ, а виновных задержат.

По данным France Info, на 5 ноября во Франции запланировали более 250 акций протеста. Забастовка может привести к перебоям в работе транспорта и муниципальных служб по всей стране.

Ранее KP.RU писал, что почти 60% жителей Франции выразили поддержку общенациональной забастовке, назначенной на 5 ноября. 88% респондентов также сочли обоснованными требования протестующих, касающиеся покупательной способности и роста стоимости жизни.