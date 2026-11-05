«Погодные качели» и риски для горнолыжных курортов: в РАН рассказали, какой будет предстоящая зима

Профессор РАН Репина спрогнозировала снежную зиму с погодными качелями в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Предстоящая зима в России будет мягкой, но снежной, с выраженными резкими температурными скачками. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Ирина Репина.

По словам учёного, в ближайшие месяцы россиянам стоит готовиться к так называемым «погодным качелям». «Вероятны чередования сильных морозов и оттепелей. Возможны большие температурные градиенты и частые перепады температуры», — пояснила специалист.

В Москве затяжных суровых морозов не ожидает, хотя кратковременные волны похолодания ниже -20 °C не исключены. При этом в северных регионах страны традиционно сохранятся сильные морозы с экстремально низкими значениями.

Отдельно Репина затронула ситуацию на юге страны. Несмотря на рост средней температуры на Черноморском побережье, частые холодные фронты принесут туда обильные осадки. Учёный также обратила внимание, что горнолыжные курорты, включая Красную Поляну и Архыз, уже сталкиваются с риском сокращения продолжительности снежного сезона.

Тем временем Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает об опасном пике активности Эль-Ниньо в конце 2026 года, что вызовет наводнения в Восточной Африке, США и Южной Америке, а также аномальную жару, засуху и пожары в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и Амазонии.