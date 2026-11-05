«Гроб на колесах» американского производства был уничтожен точным ударом ВС РФ: подробности Фото: Александр КОЦ.

ВСУ использовали американский БТР М113 в зоне СВО против российских бойцов. Эту боевую машину принято называть «гробом на колесах». Российские военные уничтожили американскую технику точным ударом. Об этом сообщило Минобороны России.

Также отмечается, что защитные свойства брони американского БТР настолько ничтожны, что у экипажа практически нет шансов выжить при точном попадании. Именно поэтому технике дали такое название: металл рвется как бумага, делая последствия для людей непредсказуемыми.

«Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в официальном канале в «Максе» военного ведомства.

Ранее KP.RU рассказал, что российские военные поразили украинский сухогруз в Черном море. Он перевозил военное имущество киевского режима. Вообще ВСУ часто перевозят военные грузы с помощью гражданских транспортных средств.