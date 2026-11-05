ОНФ: половина россиян довольна решением их вопросов после прямой линии с Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Половина россиян, с которыми связался Народный фронт после обработки обращений в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2025 году, остались довольны результатами. Об этом 5 ноября сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента России с членами правительства.

По словам Кузнецова, удовлетворенность результатами выросла на четыре процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Опрос проводился посредством телефонного общения с гражданами, обращавшимися на прямую линию.

Всего на программу в 2025 году поступило рекордные 3,2 млн обращений. По поручению президента Народный фронт контролирует их рассмотрение. К настоящему времени обработан 81% поступивших вопросов, треть из них удалось решить положительно. Остальные обращения пока остаются на контроле организации.

Ранее KP.RU писал, что, по данным опроса ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 75,6% россиян. Деятельность президента положительно оценили 71,6% участников исследования.