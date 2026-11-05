ЦБ РФ: повышение траектории ключевой ставки обеспечит возвращение инфляции к 4% Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Повышение прогнозной траектории ключевой ставки на 2027–2028 годы позволит вернуть инфляцию в России к целевому уровню 4% уже в 2027 году. Об этом сообщили в Центральном банке РФ.

По оценке регулятора, более жесткая денежно-кредитная политика поможет сдержать рост потребительских цен и добиться устойчивого снижения инфляции. При этом повышение прогнозной траектории не означает немедленного увеличения ключевой ставки. Оно предполагает сохранение более высоких процентных ставок в течение длительного времени.

В ЦБ рассчитывают, что принятые меры позволят не только достичь показателя в 4% в следующем году, но и удерживать инфляцию вблизи этого уровня в дальнейшем.

Ранее Банк России сообщил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий населения. Регулятор также пересмотрел прогноз роста потребительских цен на 2026 год, повысив его до 7,1–7,6%. При этом инфляционные ожидания россиян, несмотря на некоторое снижение в октябре, остаются вблизи двухлетних максимумов.

Кроме того, 23 октября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Решение объяснили сохраняющимися инфляционными рисками. Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 18 декабря.