МИД Белоруссии назвал дискриминацией визовый запрет для спортсменов РФ и РБ. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министерство иностранных дел Белоруссии назвало дискриминацией решение канадских властей не выдавать визы российским и белорусским спортсменам.

Как заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков на площадке Телеграм-канала ведомства, данное решение противоречит олимпийскому принципу «спорт вне политики».

Варанков подчеркнул, что государство, принимающее международные спортивные соревнования, обязано обеспечивать допуск их участников. Представитель белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что отказ в выдаче виз нарушает базовые правила проведения международных турниров.

Ранее правительство Канады объявило о намерении индивидуально рассматривать вопросы въезда атлетов и спортивных чиновников из России и Белоруссии и запрещать им посещение соревнований, если они планируют выступать под национальными флагами и символикой. При этом спортсменам в нейтральном статусе въезд разрешат.