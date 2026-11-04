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НовостиВ мире4 ноября 2026 3:30

В МИД рассказали, зачем на самом деле Канада отстраняет хоккеистов из РФ и Белоруссии

Степанов: Канада избавляется от сильных соперников, отстраняя хоккеистов РФ
Анастасия СУТОРМИНА
Степанов: Канада избавляется от сильных соперников, отстраняя хоккеистов РФ. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Степанов: Канада избавляется от сильных соперников, отстраняя хоккеистов РФ. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отстраняя российских и белорусских хоккеистов, Оттава избавляется от серьезных и сильных соперников еще до начала игры. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

При этом, подчеркнул российский дипломат, сами жители Канады выступают за возвращение российской сборной на лед. Они считают хоккейные чемпионаты скучными без Российской Федерации.

Накануне пять стран отказались играть с хоккеистами сборной России на чемпионате мира-2027.

Чешский хоккейный союз (CSLH) присоединился к федерациям нескольких европейских стран, которые отказались проводить матчи своих национальных сборных против российских хоккеистов.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что шведская мебельная компания AJ Products отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею 2027 года после решения о допуске российских сборных к международным турнирам.