Голову известной модели и светской львицы нашли в кастрюле с супом

Sun: голову пропавшей элитной модели нашли в кастрюле с супом в Гонконге, фото: соцсети Эбби Чой

В Гонконге обнаружили 28-летнюю светскую львицу и популярную модель Эбби Чой. Её тело было расчленено, а голову обнаружили в большой кастрюле с чем-то, вероятно, похожим на "суп". Её тело обнаружено в доме бывшего мужа Алекса Квонга, пишет The Sun.

Старший судебный эксперт обнаружила голову жертвы в кастрюле с жидкостью и следы удара молотком. В холодильнике найдены две отрезанные ноги, соответствующие характеристикам Чой. В ванной обнаружены человеческие ткани и электропила.

Уточняется, что в квартире в тот же момент находились сам Квонг, его отец и брат. Все трое обвиняются в убийстве и попытке сокрытия преступления путём расчленения и "вываривания". Известно, что убийцы добавили в кастрюлю "морковь и редис", якобы чтобы "отбить запах".

Чой пропала в феврале 2023 года, её тело найдено через три дня. Сосед слышал звук пилы в ночь исчезновения. Суд над Квонгами прошёл 5 ноября.

Ранее KP.RU сообщил, что британец три года хранил в морозильной камере расчленённое тело подруги.