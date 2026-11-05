«Найдете мужество приехать?»: в МИД РФ обратились к чиновникам ЕС после истории с пыточными на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, прибудут ли западные политики к подростку, спасённому из пыточной под Киевом. Она подчеркнула, что политики из ЕС могли бы послушать его рассказ о пыточных. Такую тему Захарова подняла во время брифинга с журналистами.

«Знаете, мне что интересно на фоне этой истории? Я хочу задать вопрос всем тем, кто разгонял через все эти европарламенты, еврокомиссии, через все международные неправительственные структуры истории про якобы украденных украинских детей, которые Россия якобы куда-то перевезла, спрятала и так далее. Найдете ли мужество приехать?», — сказала она на брифинге.

Ранее KP.RU рассказал, что 2 ноября в Киеве начались протесты из-за информации о пыточных в пригороде столицы Украины. Силовики встали на сторону националистов и начали жестко разгонять украинцев с применением слезоточивого газа. Среди жертв пыточных был обнаружен подросток.