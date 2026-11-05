Захарова: РФ ожидает от Нидерландов расследования по порче советского мемориала. Фото: МИД РФ.

Россия ожидает от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения мемориала советских воинов и наказания виновных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат прокомментировала повторный акт вандализма на кладбище советских солдат под городом Лёсден в провинции Утрехт. Инцидент произошел в конце октября, когда неизвестные разрисовали граффити памятную стелу и прилегающую к ней стену.

«Мы ожидаем от нидерландской стороны, от нидерландских властей скорейшего расследования этого преступления, установления и наказания виновных и приведения мемориального объекта в его первоначальное состояние», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что впервые кладбище осквернили еще 10 июля. Тогда злоумышленники повредили не только стелу, но и более 150 надгробий. Власти Нидерландов обещали провести расследование, однако о его результатах российской стороне до сих пор ничего не известно.

По мнению Захаровой, именно безнаказанность развязывает руки вандалам и подталкивает их к новым преступлениям. Дипломат подчеркнула, что подобной практике необходимо положить конец.

Ранее мэрия Лёсдена сообщила, что пока не определилась с дополнительными мерами охраны советского кладбища. Местные власти намерены дождаться результатов полицейского расследования, прежде чем принимать решение. При этом мемориал, где покоятся 865 советских воинов, закрыт для посещения. Неисправные после нападения камеры видеонаблюдения уже восстановили.