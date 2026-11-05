Песков раскрыл, с кем встретился Путин в Кремле 5 ноября

Путин принял в Кремле секретаря Совета безопасности Ирана Мохсена Резаи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 ноября, в четверг, принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Мохсена Резаи», — заявил представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, Мохсен Резаи прибыл в столицу России с рабочим визитом

Ранее KP.RU писал, что 2 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с Мохсеном Резаи. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире, а также подтвердили намерение продолжать стратегическое сотрудничество двух стран. Во время беседы секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана поблагодарил российского лидера за поддержку народа Ирана.