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НовостиПолитика5 ноября 2026 14:38

Песков раскрыл, с кем встретился Путин в Кремле 5 ноября

Путин принял в Кремле секретаря Совета безопасности Ирана Мохсена Резаи
Анна АДАМАЙТЕС
Путин принял в Кремле секретаря Совета безопасности Ирана Мохсена Резаи

Путин принял в Кремле секретаря Совета безопасности Ирана Мохсена Резаи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 ноября, в четверг, принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Мохсена Резаи», — заявил представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, Мохсен Резаи прибыл в столицу России с рабочим визитом

Ранее KP.RU писал, что 2 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с Мохсеном Резаи. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире, а также подтвердили намерение продолжать стратегическое сотрудничество двух стран. Во время беседы секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана поблагодарил российского лидера за поддержку народа Ирана.