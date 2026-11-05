Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе Фото: REUTERS.

Во французском Лионе полиция применила слезоточивый газ против участников массовой акции протеста. Об этом сообщает Euronews.

Столкновения произошли во время общенациональных демонстраций, организованных крупнейшими профсоюзами Франции. В Лионе на улицы вышли более 25 тысяч человек, недовольных ростом стоимости жизни и условиями труда.

По данным местных властей, около 500 протестующих начали бросать в полицейских различные предметы и поджигать баррикады. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, вынудив колонну отступить. Сообщается как минимум о шести задержанных.

Из-за беспорядков в городе остановили все четыре линии метро и два фуникулера. Работа остального общественного транспорта также оказалась серьезно нарушена.

Массовые демонстрации 5 ноября проходят по всей Франции. Протестующие требуют повышения зарплат, улучшения работы государственных служб и защиты социальных гарантий. Для обеспечения порядка власти мобилизовали около 70 тысяч полицейских и жандармов.

Накануне KP.RU сообщал, что большинство французов поддержали проведение общенациональной забастовки. Согласно опросу Elabe, 57% жителей страны положительно отнеслись к предстоящим протестам, а еще 88% сочли обоснованными требования о повышении покупательной способности населения. При этом 28% респондентов выступили против массовых акций. Протестное движение охватило Францию еще в сентябре и с тех пор продолжает набирать обороты.