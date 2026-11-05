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НовостиВ мире5 ноября 2026 14:58

Захарова прокомментировала заявления о газовом контракте с Сербией

Захарова: Продление газового контракта с Сербией обсудят после запроса Белграда
Людмила МИТРОХИНА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Обсуждение продления газового контракта с Сербией начнется после официальных запросов Белграда по итогам формирования нового кабинета министров. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Думаю, что нужно будет вернуться к этой теме после формирования органов государственной власти Сербии и направления ими соответствующих официальных запросов», — резюмировала российский дипломат во время встречи с прессой.

Она подчеркнула, что контакты по неправительственной линии не прерывались.

Нужно заметить, что новый президент Сербии призвал заключить новый контракт с Россией по газу. Ведь старый документ заканчивается 31 декабря 2026 года. Власти Сербии заявили, что им нужно действовать решительно, чтобы не упустить выгоду.