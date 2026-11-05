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НовостиВ мире5 ноября 2026 15:02

В МИД прокомментировали будущие контакты России и США

Захарова: диалог РФ и США носит деловой характер
Людмила МИТРОХИНА
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ Фото: МИД РФ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ Фото: МИД РФ

Отношения между Россией и США остаются деловыми, однако пока рано говорить о каких-либо значительных изменениях. Об этом рассказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга с журналистами.

«Про какие-то реальные сдвиги, мне кажется, говорить не приходится. Просто не прослеживается, нет прогресса в решении проблем возврата конфискованной российской дипсобственности, возобновления прямого авиасообщения», — отмечается в сообщении от представителя МИД РФ.

Нужно отметить, что сейчас в Конгрессе США происходит смена полюсов. На выборах, которые прошли 3 ноября, одержали победу демократы. В Кремле уверены, что миротворческие усилия лидера Белого дома Дональда Трампа, который является представителем республиканцев, не изменятся.