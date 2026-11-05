Мирошник: ВСУ с начала года атаковали почти 350 автобусов в регионах РФ. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

ВСУ с начала 2026 года атаковали почти 350 пассажирских автобусов в российских регионах, в результате чего погибли десятки мирных жителей. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, удары украинских военных по гражданскому транспорту приобрели систематический характер. При этом Мирошник подчеркнул, что подобные нападения стали для Киева обыденностью, а не проявлением «чудовищной кровавой жестокости».

Представитель МИД обратил внимание на масштабы происходящего. С начала года под удары ВСУ попали уже сотни автобусов, перевозивших гражданское население. При этом число погибших исчисляется десятками.

Ранее KP.RU сообщал о гибели пяти человек при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в ЛНР. Транспорт следовал по маршруту Петровка — Луганск. Еще 13 пассажиров получили ранения, среди них двое подростков 15 и 17 лет. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.