Путин поручил создать программу для обучения военнослужащих, не окончивших вуз Фото: REUTERS.

На совещании с членами кабинета министров 5 ноября президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству разработать специальную образовательную программу для участников специальной военной операции, у которых нет высшего образования. Инициатива должна быть аналогичной кадровой программе "Время героев".

Путин отметил, что среди солдат, находящихся на передовой, много тех, кто не имеет высшего образования. Важно обеспечить им возможности для применения своих навыков в гражданской сфере, получения новых знаний и практического опыта.

Президент также подчеркнул необходимость разработки отдельного механизма подготовки для военнослужащих, не имеющих высшего образования, с акцентом на возможности получения как минимум среднего профессионального образования.

В Пугачеве Саратовской области 19 человек пострадали от употребления зараженной рыбы из местной "наливайки", у них диагностирован описторхоз. Причина - употребление вяленой рыбы, не прошедшей должную обработку.

Призывы главы МИД Финляндии запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях в Европе в 2027 году Мария Захарова назвала проявлением неонацизма. Она раскритиковала эту инициативу, считая, что российские атлеты скоро вернутся на мировую арену, так как международная спортивная общественность заинтересована в состязаниях с лучшими спортсменами.

Суд Люксембурга отменил запрет Минфина на возврат ценных бумаг российским инвесторам, не попавшим под санкции ЕС. Постановление от 26 сентября 2023 года признано незаконным.

Президент Путин передал активы JTI компании "Промышленные активы". Под управление переходят 100% долей компаний "Петро", "Дж.Т.И. Донской табак", "Дж.Т.И. Елец" и "Крес Нева". Указ вступает в силу с 5 ноября 2026 года.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок осудил артистов, покинувших страну после начала специальной военной операции, назвав их поступок предательством и подлостью. Он отметил, что они получили в России всё - звания, популярность и деньги, но в сложный период бросили Родину.