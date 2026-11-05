Путин заявил, что Запад нарушает свою демократию недопуском спортсменов из РФ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, введённые рядом западных стран, несмотря на решения Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS), представляют собой вопиющее нарушение прав и демократических принципов.

"К сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств и продолжают не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное грубое нарушение права, судебных решений, ну а значит и самих институтов демократии. Это именно так и следует трактовать", - отметил глава государства.

На встрече с правительством президент заявил, что МОК, международные спортивные организации и CAS требуют допустить российских спортсменов к международным соревнованиям на основе Олимпийской хартии, но евробюрократы и демократы-русофобы этому всячески мешают.

Ранее KP.RU сообщил, что Дмитрий Медведев заявил – враги России скоро будут просить её вернуться в международный спорт. Политик осудил премьер-министра Канады Марка Карни за его позицию.