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НовостиПолитика5 ноября 2026 15:52

Путин заявил, что Запад нарушает свою демократию недопуском спортсменов из РФ

Путин считает, что Запад грубо попирает собственные демократические идеалы
Сергей КУДРИН
Путин заявил, что Запад нарушает свою демократию недопуском спортсменов из РФ

Путин заявил, что Запад нарушает свою демократию недопуском спортсменов из РФ

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, введённые рядом западных стран, несмотря на решения Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS), представляют собой вопиющее нарушение прав и демократических принципов.

"К сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств и продолжают не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное грубое нарушение права, судебных решений, ну а значит и самих институтов демократии. Это именно так и следует трактовать", - отметил глава государства.

На встрече с правительством президент заявил, что МОК, международные спортивные организации и CAS требуют допустить российских спортсменов к международным соревнованиям на основе Олимпийской хартии, но евробюрократы и демократы-русофобы этому всячески мешают.

Ранее KP.RU сообщил, что Дмитрий Медведев заявил – враги России скоро будут просить её вернуться в международный спорт. Политик осудил премьер-министра Канады Марка Карни за его позицию.