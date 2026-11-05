Глава ОП Украины Кирилл Буданов* (лицо, внесенное Минюстом в список террористов и экстремистов на территории РФ) Фото: REUTERS.

Глава ОП Украины Кирилл Буданов* заявил, что ожидает справедливых решений после задержания генерала СБУ Сергея Дуки. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Представитель киевского режима подчеркнул, что звания и должности не могут стать основанием для уклонения от отвественности. Буданов* говорит, что власти Украины ждут объективного расследования по делу «Карфаген».

Напомним, 4 ноября детективы НАБУ провели обыски у сотрудников украинских силовых структур. Руководство отстранило подозреваемых из Нацполиции до завершения следствия. При этом генерал СБУ всячески препятствовал проведению следственных мероприятий. Он отказывался пускать сотрудников НАБУ к себе домой проводить обыск.

* — лицо, внесенное Минюстом в список террористов и экстремистов на территории РФ.