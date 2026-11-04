В НАБУ сообщили об угрозах оружием при обысках со стороны чиновника СБУ. Фото: Oleh Dubyna/Shutterstock/Fotodom

Тем временем на Украине все идет своим чередом. Независимая общественность ужасается вскрывшейся правде о «подпольных тюрьмах» ТЦК (можно подумать, никто не знал на протяжении последних 10 лет, как минимум, про этот секрет Полишинеля), общественность прикупленная оптом и в розницу оправдывает ТЦК вместе с функционерами бандеровского режима, «просроченный» главарь которого Владимир Зеленский, по обыкновению, рванул за границу толкать речи и попрошайничать, а антикоррупционные структуры НАБУ и САП, учрежденные на Украине по инициативе Запада, наносят очередной удар по всевластию Зеленского.

"Генерал СБУ пригрозил детективам расправой"

Утром детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) пришли с обыском к генералу СБУ Сергею Дуке, ныне занимающему должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Дука, по всей видимости, переслушав перед этим песню Вакарчука «Я не сдамся без боя», достал оружие, которое у него имеется, пригрозил детективам расправой и отказался допускать их для проведения обыска. А, чтобы его угрозы выглядели более серьезно, вызвал себе на подмогу подразделение спецназа СБУ. Генералу есть чего опасаться — в прошлом году именно под его руководством СБУ провела более 50 обысков у детективов НАБУ, а двоих из них еще и отправила в СИЗО.

Генерал СБУ Сергей Дука

Практически одновременно стало известно, что детективы и следователи пришли с обысками к еще двум высокопоставленным СБУшникам — обыски и другие следственные действия прошли у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

Силовики крышевали мошенников в колл-центрах

«Пидозры» этих силовиков уже стали традиционными для правоохранительных структур в Незалежной - системное крышевание мошеннических колл-центров и смежного теневого бизнеса. Как считают следователи, в коррупционной схеме принимали непосредственное участие действующие высокопоставленные сотрудники СБУ и Национальной полиции, представители Офиса генпрокурора Украины и криминальные авторитеты. И все это проходит в рамках реализации межведомственной спецоперации под кодовым названием «Карфаген».

Дело против "кошелька Зеленского"

Одновременно НАБУ отчиталось о том, что расследование в рамках другой крупной операции по борьбе с коррупцией, получившей название «Мидас», завершено. Напомним, в рамках этого уголовного дела была вскрыта схема работы ОПГ, в которую входили близкие к Зеленскому люди - бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр энергетики Герман Галущенко, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), экс-директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»), а также Александр Цукерман («Шугармен») вместе с еще рядом подельников.

Эта группа занималась получением откатов в размере 10-15% от сумм контрактов контрагентов с компанией «Энергоатом» и таким образом присвоила себе не менее 11 млн долларов США и порядка 12 млн евро. Правда, в ходе этого расследования и контррасследования выяснилось, что уголовные дела в Незалежной можно открывать практически против сотрудников любой силовой структуры. И речь здесь идет о банальной борьбе за власть.

И, хотя более половины фигурантов уголовного дела «Мидас» давно находятся за пределами Украины, это не должно помешать передаче уголовного дела в суд. Собственно, по завершению расследования, есть только два пути — либо уголовное дело надо прекращать, либо передавать его в суд. И первый вариант в данном случае явно не катит.

А это означает, что борьба за то, чтобы лишить украинского «просрочку» значительной части его полномочий, продолжается. Что для Зеленского трудно назвать хорошей новостью, особенно, на фоне других. Практически невозможно.

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