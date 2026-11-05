«В шутку или всерьез»: Сергей Фролов признался, что хотел бы когда-нибудь сыграть Ленина в кино

Актер Сергей Фролов признался, что хотел бы исполнить роль Ленина. Фото: Екатерина Казакова

Российский актер Сергей Фролов признался, что хотел бы когда-нибудь сыграть в кино роль Владимира Ленина. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

«Конечно, в душе, где-то очень глубоко я хотел когда-нибудь сыграть вождя мирового пролетариата, может быть, в шутку, может быть, всерьез. Тем более что многие окружающие, когда я отращивал бороду, говорили, что я на него похож», - поделился артист.

Напомним, что Фролов снялся в историческом детективе «Художник. Продолжение», где актер сыграл интересного героя - Анатолия Бокова, натурщика, который позировал для картин в образе Ленина.

«Вычитал в сценарии, что я, оказывается, играю не Ленина, а человека, похожего на Ленина. <...> в тот момент я задумался: а как сыграть не просто Ленина, а дважды Ленина, то есть человека, похожего на Ленина», - рассказал Фролов.

Актер вспоминает, что на кастинге предложил режиссеру Тимуру Алпатову не заострять внимание на схожести его героя с вождем, что подарило Бокову в картине его отличительные черты. Как считает Фролов, главой идей его персонажа остается то, что, каким бы он ни был низким, маленьким человечком, он все-таки остается человеком.

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