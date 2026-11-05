Марко Рубио может уйти со своего поста госсекретаря после выборов в Конгресс США: что случилось

Марко Рубио, госсекретарь США Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио может уйти в отставку для участия в президентской гонке 2028 года. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на высокопоставленные источники в Штатах и Великобритании.

«Госсекретарь США... готовится к гонке за выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ноябре 2028 года, его главным соперником считается вице-президент Джей ди Вэнс», — отмечается в сообщении от иностранного источника.

До промежуточных выборов в конгресс США высокопоставленные источники в США и Великобритании предполагали, что Рубио может уйти из администрации. После выборов эта уверенность усилилась, отмечает газета.

Напомним, республиканцы потерпели поражение на выборах в Конгресс США. Нужно отметить, что Вэнс озвучил причину происходящего — война в Иране и высокие цены. При этом вице-президент говорит, что против республиканцев голосовали и те американцы, которые поддерживали Дональда Трампа в 2024 году в его предвыборной гонке.