Мелания Трамп, первая леди США Фото: REUTERS.

В Вашингтоне в Белом доме 5 ноября проходит встреча, на которой присутствуют первая леди США Мелания Трамп, а также представители России и Украины.

«Я надеюсь, что операция в Алешках приведет к более масштабному миру. Любая значимая трансформация начинается с маленькой искры», — резюмировала первая леди США в своей приветственной речи. Трансляцию встречи ведет Белый дом.

До этого в Кремле рассказали, кто будет выступать на встрече с Меланией Трамп от России. Оказалось, что в Вашингтон поехали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и омбудсмен по правам человека Яна Лантратова. Подробности беседы не раскрываются. Дмитриев поблагодарил первую леди США за помощь в прекращении огня в Алешках. Он заявил, что президент России Владимир Путин высоко ценит миротворческие усилия Милании и Дональда Трампа.