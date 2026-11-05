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НовостиВ мире5 ноября 2026 16:20

Мелания Трамп принимает представителей России и Украины в Белом доме

От России на встрече Дмитриев и Лантратова
Людмила МИТРОХИНА
Мелания Трамп, первая леди США

Мелания Трамп, первая леди США

Фото: REUTERS.

В Вашингтоне в Белом доме 5 ноября проходит встреча, на которой присутствуют первая леди США Мелания Трамп, а также представители России и Украины.

«Я надеюсь, что операция в Алешках приведет к более масштабному миру. Любая значимая трансформация начинается с маленькой искры», — резюмировала первая леди США в своей приветственной речи. Трансляцию встречи ведет Белый дом.

До этого в Кремле рассказали, кто будет выступать на встрече с Меланией Трамп от России. Оказалось, что в Вашингтон поехали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и омбудсмен по правам человека Яна Лантратова. Подробности беседы не раскрываются. Дмитриев поблагодарил первую леди США за помощь в прекращении огня в Алешках. Он заявил, что президент России Владимир Путин высоко ценит миротворческие усилия Милании и Дональда Трампа.