Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за помощь по прекращению огня в Алешках

Кирилл Дмитриев и Милания Трамп Фото: трансляция из Белого дома

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в прекращении огня в Алешках Херсонской области. Об этом он рассказал во время встречи с женой главы Белого дома.

«Мы хотели бы поблагодарить первую леди Меланию Трамп за её выдающуюся гуманитарную роль в урегулировании ситуации в Алешках», — говорится в сообщении от представителя Кремля. Дмитриев передал, что президент России Владимир Путин высоко ценит миротворческие усилия Мелании Трамп и ее супруга лидера Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, 1 ноября закончилась гуманитарная миссия по прекращению огня в Алешках. Она была направлена на эвакуацию людей. Отмечается, что всего опасный район покинули более 700 жителей. Они отправились на автобусах на Украину и в Россию.