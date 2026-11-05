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НовостиВ мире5 ноября 2026 16:24

Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за помощь по прекращению огня в Алешках

Первая леди США принимает в Белом доме представителей России и Украины
Людмила МИТРОХИНА
Кирилл Дмитриев и Милания Трамп Фото: трансляция из Белого дома

Кирилл Дмитриев и Милания Трамп Фото: трансляция из Белого дома

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в прекращении огня в Алешках Херсонской области. Об этом он рассказал во время встречи с женой главы Белого дома.

«Мы хотели бы поблагодарить первую леди Меланию Трамп за её выдающуюся гуманитарную роль в урегулировании ситуации в Алешках», — говорится в сообщении от представителя Кремля. Дмитриев передал, что президент России Владимир Путин высоко ценит миротворческие усилия Мелании Трамп и ее супруга лидера Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, 1 ноября закончилась гуманитарная миссия по прекращению огня в Алешках. Она была направлена на эвакуацию людей. Отмечается, что всего опасный район покинули более 700 жителей. Они отправились на автобусах на Украину и в Россию.