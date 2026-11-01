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НовостиПолитика1 ноября 2026 21:18

Лантратова: Обе стороны выполнили условия режима тишины в Алешках

Уполномоченный по правам человека в России заявила о соблюдении договоренностей по Алешкам
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

Все договоренности в ходе режима тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках были выполнены обеими сторонами. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Как писал KP.RU, режим прекращения огня в районе Алешек Херсонской области завершился в 22:59 (мск) 1 ноября. Перемирие было необходимо для проведения гуманитарной операции: доставки помощи жителям и эвакуации всех желающих покинуть город.

Ранее KP.RU сообщал о начале миссии в Алешках Херсонской области. По договоренности сторон в районе ввели режим тишины, чтобы обеспечить безопасную доставку медикаментов и эвакуацию жителей.

Перед началом эвакуации российские саперы разминировали маршруты. При проведении этих работ погибли два человека, в том числе военнослужащий-сапер.

30 октября гуманитарная колонна доставила в Алешки несколько десятков тонн продуктов, медикаментов, средств гигиены и топлива для генераторов. Жители могли самостоятельно выбрать, куда отправиться — в Россию или на Украину.