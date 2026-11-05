Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

Мелания Трамп Фото: REUTERS.

На церемонии в Белом доме первая леди США Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через главу РФПИ Кирилла Дмитриева, который сейчас находится на встрече.

«Госпожа Трамп завершила свою историческую речь, вручив письма, которые она написала президенту (Владимиру — прим.ред.) Путину и главарю киевского режима Владимиру Зеленскому», — говорится в публикации Белого дома о встрече 5 ноября.

Нужно отметить, что в Белом доме на встрече с Меланией Трамп находится кроме Дмитриева омбудсмен по правам человека Яна Лантратова. Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за содействие в режиме прекращения огня в Алешках. Он заявил, что Путин ценит стремления властей США в миру на Украине.