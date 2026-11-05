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НовостиВ мире5 ноября 2026 16:40

Европа продолжает стрелять себе в ногу: на Западе озвучили главную ошибку ЕС

Журналист Боуз: ЕС финансирует Украину, несмотря на внутренние проблемы
Людмила МИТРОХИНА
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Чей Боуз выразил несогласие с заявлением главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 4,36 миллиарда евро. Он в своем аккаунте соцсети X подчеркнул, что Европа продолжает стрелять себе в ногу, делая одну и ту же ошибку.

"Фон дер Ляйен выделяет Украине пакет помощи в размере 4,36 миллиарда евро. Это всего лишь дополнительные деньги для любимого колумбийского порошка (главаря киевского режима Владимира — прим. ред.) Зеленского, в то время как больницы и школы Европы приходят в упадок, а улицы заполняются протестующими", — резюмировал иностранный журналист.

Евросоюз выделил Украине финансовую помощь в размере 4,36 миллиарда евро. Также утверждена кредитная программа на 90 миллиардов евро до 2027 года: 60 миллиардов — на оборону, 30 миллиардов — на бюджет.

Ранее KP.RU рассказал, что при этом на Украине процветает коррупция. Киевские власти даже не пытаются скрывать проблем. А Европа продолжает не замечать беззаконие, которое творится на Украине.