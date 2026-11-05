Мелания Трамп надеется, что прекращение огня в Алешках послужит основой для мира

Милания Трамп, первая леди США Фото: REUTERS.

Мелания Трамп, первая леди США, надеется, что гуманитарная пауза в Алешках станет основой для масштабного мира. Об этом она рассказала в своем обращении во время встречи в Белом доме с представителями России и Украины.

«Каждое значительное преображение начинается с маленькой искры. Важна не скромность этого начинания, а решимость превратить в нечто экстраординарное», — резюмировала Мелания Трамп.

С российской стороны участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Мелания начала работу по урегулированию гуманитарного кризиса в Алешках в сентябре, осознав его серьезность.

Ранее KP.RU рассказал, что 1 ноября закончилась гуманитарная миссия в Алешках, которые находятся в Херсонской области. Омбудсмен по правам человека Яна Лантратова отметила, что обе стороны соблюдали перемирие.