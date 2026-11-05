«Десятитомник Артура Конан Дойла перечитал уже в начальных классах»: Сергей Фролов объяснил популярность детективов

Актер Сергей Фролов рассказал о своей любви к детективам Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Российский актер Сергей Фролов рассказал о своей любви к детективам и объяснил, почему сейчас этот жанр обрел популярность. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

Фролов поделился, что его с самого детства окружало большое количество книг. Мама актера была филологом, о папа очень любил читать. Со временем Фролов узнал, что его отец большой поклонник Артура Конан Дойла и романов о Шерлоке Холмсе, а также других авторов, пишущих детективные произведения.

«Десятитомник Артура Конан Дойла я перечитал уже в первом, втором, третьем - в начальных классах, потому что решил последовать примеру папы. Это про мою личную любовь к детективному жанру», - поделился Фролов.

Актер также объяснил возросший сейчас интерес к детективному жанру и историческим сериалам. По его словам, в наше время в библиотеках и архивах открывается все больше интереснейших документов, доступ к которыми был ограничен в советское время.

«Эти открытые архивы добавляют в сценарную, сюжетную линию любых детективных сериалов очень много интересных фактов, которые никогда не показывались ни в советском кинематографе, ни в раннем российском», - пояснил Федоров.

Он отметил, что такую «сухую» информацию интереснее получать не из документов, а из кинематографа, когда она художественно оформлена и подана зрителю в сюжетах сериалов и фильмов.

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