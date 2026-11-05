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НовостиВ мире5 ноября 2026 17:23

Красный Крест не стал комментировать скандал с пыточной под Киевом

В МККК в курсе ситуации на Украине
Людмила МИТРОХИНА
Красный Крест не стал комментировать скандал с пыточной под Киевом

Красный Крест не стал комментировать скандал с пыточной под Киевом

Фото: REUTERS.

МККК знает о ситуации в селе Петропавловская Борщаговка, но не комментирует конкретные случаи. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации.

"Мы не комментируем конкретные инциденты", — говорится в сообщении от представителя Красного креста. Он подтвердил, что в ведомстве осведомлены о случившемся в Киеве и о пыточных.

МККК будет поднимать вопросы о пострадавших от конфликта "напрямую перед органами в рамках двустороннего диалога и конфиденциально". Организация напомнила о своей нейтральной позиции и гуманитарном характере задач.

Ранее KP.RU передавал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала за сообщения о пыточных под Киевом. Российский дипломат задалась вопросом, приедут ли западные политики, чтобы навестить подростка, который подвергся пыткам.