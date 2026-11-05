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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 17:30

Задушил россиянку, а потом и её 11-месячную дочь: американцу дали пожизненное за жестокую расправу

ANSA: Американцу дали пожизненное за убийство россиянки и их дочери
Сергей КУДРИН
ANSA: Американцу дали пожизненное за убийство россиянки и их дочери

ANSA: Американцу дали пожизненное за убийство россиянки и их дочери

Фото: EAST NEWS.

В Италии суд вынес приговор гражданину США Фрэнсису Кауфманну, который обвинялся в убийстве своей спутницы, Анастасии Трофимовой из Омска, и их 11-месячной дочери Андромеды. Об этом сообщило агентство ANSA. Кауфманн получил пожизненное заключение.

«Уроженец Калифорнии Кауфманн был признан виновным в том, что задушил свою партнёршу Анастасию Трофимову, а через несколько часов задушил и их 11-месячную дочь Андромеду», - пишет агентство.

7 июня 2025 года в одном из парков Рима были найдены тела женщины и младенца. Тела лежали рядом, на расстоянии нескольких метров друг от друга. Вскоре после обнаружения удалось установить личности погибших. Причины такой жестокой расправы над возлюбленной и их общим ребёнком не уточняются.

Ранее KP.RU сообщил, что убивший бабушку и брата пасынок Стаса Намина пытался задушить ещё и свою мать.