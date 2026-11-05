Кирилл Дмитриев передал Мелании Трамп рисунок девочки из Алешек

Кирилл Дмитриев и Мелания Трамп Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев передал первой леди США Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки Лидии из Алешек Херсонской области. Напомним, что 5 ноября в Белом доме прошла встреча супруги американского лидера с представителями России и Украины.

Глава РФПИ поблагодарил первую леди США за помощь в проведении гуманитарной миссии в Алешках. Дмитриев отметил, что Мелания Трамп спасла и тронула сердца стольких людей, внеся большой вклад в реализацию гуммиссии.

«На этом прекрасном рисунке написаны всего три слова: «Я люблю Меланию». Это послание от детей, честно говоря, затмевает любое дипломатическое заявление, которое только можно сделать», - подчеркнул Дмитриев.

Ранее KP.RU сообщал, что Мелания Трамп на встрече в Белом доме передала личное послание президенту России Владимиру Путину через Кирилла Дмитриева.