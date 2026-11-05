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НовостиЗдоровье5 ноября 2026 17:30

Кроссворды не помогают от деменции: что важнее для здоровья мозга

Профессор Ткачёва: Кроссворды тренируют лишь навык их разгадывания
Роман ПОЛОСИКОВ
Кроссворды не помогают от деменции: что важнее для здоровья мозга

Кроссворды не помогают от деменции: что важнее для здоровья мозга

Фото: Иван ПРОХОРОВ.

Профессор Ольга Ткачёва заявила RuNews24.ru, что кроссворды тренируют лишь навык их разгадывания и для профилактики деменции этого мало.

По словам специалиста, куда важнее физическая активность: прогулки и гимнастика улучшают состояние сосудов, нормализуют давление и обмен веществ, а мозг лучше снабжается кровью. Международные эксперты давно советуют спорт как способ снизить риск когнитивного ухудшения.

При этом выбирать между прогулкой и умственной работой не стоит. Самое полезное, отметила Ткачёва, — сложное движение вроде танцев, где одновременно работают тело, память и координация. Отдельной диеты от Альцгеймера не существует, но средиземноморский рацион с обилием овощей и растительного масла снижает риск деменции примерно на 11–16%.

При этом обычный анализ крови может помочь заметить возможные риски развития деменции ещё до появления первых симптомов. Эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, что обратить внимание стоит на уровень гемоглобина.