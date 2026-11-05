Мендель рассказала в бундестаге о пыточной под Киевом Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель выступила в Бундестаге с заявлением о доме-концлагере в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом она сообщила в Telegram.

«Всего на этой неделе в Киевской области украинцы освободили несколько десятков мужчин, которых пытали в подвале жилого дома», — рассказала Мендель в парламенте Германии. В своей речи она подчеркнула, что подобные пыточные существуют по всей Украине. Истинное их местонахождение неизвестно.

Вечером 2 ноября стало известно о тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке с украинскими военными. Жители Киева вышли на протест, требуя освобождения пленных. Нацгвардия и полиция применили силу. Силовики встали на сторону националистов. Они останавливали протестующих слезоточивым газом, а также пытались хитростью вывести и перепрятать людей, которые содержались в пыточных.