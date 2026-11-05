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НовостиПолитика5 ноября 2026 17:52

Путин: мошенники пытаются втянуть в свои аферы детей

Президент России рассказал о новых финансовых угрозах
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин рассказал о новых финансовых угрозах. Глава государства обратил внимание, что они формируются за пределами России. При этом аферисты часто пытаются втянуть в свои сети несовершеннолетних. Об этом Путин рассказал во время встречи с представителями Росфинмониторинга.

«Часто угрозы формируются за пределами России. Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии, используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчетов, все чаще пытаются тянуть в свои схемы несовершеннолетних и вообще молодых людей», — резюмировал глава государства РФ.

Ранее KP.RU рассказал, что мошенники постоянно разрабатывают новые схемы. Недавно стало известно, что аферисты действуют под прикрытием автосалонов. При этом правительство России постоянно разрабатывает новые методы по борьбе с мошенниками. Более того, МВД регулярно предупреждают об активности мошенников.