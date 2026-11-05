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НовостиПолитика5 ноября 2026 17:56

Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными операциями с финансами

Путин заявил о важности совершенствования работы в области финансового мониторинга в РФ
Мария МАМАЕВА
Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными операциями с финансами

Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными операциями с финансами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными операциями с финансами. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в Кремле на мероприятии по случаю 25-летия Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Важно совершенствовать работу в области мониторинга и, прежде всего, продолжать технологическую модернизацию ведомства, чтобы оперативно и действенно реагировать на возникающие вызовы», - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас международные криминальные группировки и иностранные спецслужбы используют современные технологии чтобы прикрывать преступные счета.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин заявил о важности оперативного реагирования на появление новых методов незаконных финансовых сделок. Президент подчеркнул, что РФ нужно улучшать меры по борьбе с отмыванием денег, подчеркнув, что данная сфера требует особого внимания.