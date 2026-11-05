Паника или расчёт: чем на самом деле являются заявления Кличко об эвакуации Киева Фото: REUTERS.

Власти Украины неоднократно заявляли о патовой ситуации. Нелегитимный президент Владимир Зеленский говорил о том, что не осталось целой ни одной электростанции. А мэр Киева Владимир Кличко вообще выступает с паническими заявлениями. Что на самом деле стоит за словами Кличко: паника или расчет, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио "Комсмомольская правда".

«А вот эти панические заявления Кличко… Ну, я бы не то чтобы сказал, что они панические, но, в принципе, как бы безысходность там есть. Это реальное признание неизбежной эвакуации? Он же ещё призывал к ней в октябре. Вот попытка разжалобить, как всегда, Запад, чтобы выбить новые поставки каких-нибудь дефицитных комплексов того же ПВО и так далее. Вот что это такое? Просто так ведь это ничего не делается», — рассказал военный эксперт.

При этом киевские власти неоднократно призывали население Киева покинуть город. Киевский режим считает, что эвакуация поможет снизить нагрузку на электросети. Однако, кроме громких заявлений, они больше ничего не делают. Власти Украины даже не пытаются облегчить существование обычным украинцам и не проводят ремонт на электростанциях и других коммуникациях.