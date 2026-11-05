Фетисов возмутился наглостью европейских чиновников: "Не им решать, кому играть в хоккей"

Фетисов заявил, что Евросоюз не имеет права определять, кому играть в хоккей, фото: ЗАБИРОВ Вадим

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион в хоккее и депутат Госдумы, высказал в эфире радио "Комсомольская правда" мнение, что европейские политики и чиновники не имеют права решать, кому можно играть в хоккей и заниматься спортом в целом, а кому - нет. И дело, по словам Фетисова, даже не в попытке "принизить" европейцев - у спорта есть свои уполномоченные органы, и это не Брюссель.

"Понимаете, с одной стороны никто никого не хочет лишать некой политической принципиальности. Но тут, во-первых, причём тут кучка европейских чиновников и кто им давал право решать, кому играть, а кому нет, когда у спорта есть свои чиновники и свой аппарат", - заявил парламентарий.

Хоккеист отметил, что европейцы, судя по всему, просто боятся серьёзной конкуренции в спорте, помимо попыток как-то ограничить Россию по всем направлениям.

Ранее KP.RU сообщил, что Фетисов назвал запреты российским атлетам со стороны Запада уничтожением самой идеи спорта.