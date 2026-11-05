Центробанк отметил перегрев российской экономики в третьем квартале 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В третьем квартале российская экономика снова столкнулась с перегревом, что привело к положительному разрыву выпуска. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка.

"По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в третьем квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены", - говорится в резюме.

Дисбаланс спроса и предложения усилился из-за инфляции, что подтверждают модельные оценки. Участники обсуждения ключевой ставки считают, что восстановление производственных мощностей и умеренный рост внутреннего спроса сократят положительный разрыв в выпуске.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, чтобы сдерживать внутренний спрос и постепенно закрывать положительный разрыв выпуска. В третьем квартале 2026 года спрос рос, а производственные возможности были ограничены, что замедляло предложение.

Ранее KP.RU сообщил, что ЦБ РФ прогнозирует возврат инфляции к 4% в 2027 году через повышение ключевой ставки. Это поможет сдержать рост цен и снизить инфляцию. Повышение ставки не означает немедленного увеличения, а предполагает сохранение высоких процентных ставок долго.