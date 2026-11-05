Путин встретился с патриархами Кириллом и Иерусалимским Феофилом III

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Феофил III посетил Москву по приглашению руководителя РПЦ.

Какая задача стоит перед этой встречей, помимо дружеского визита, - не уточняется.

В конце прошлого года президент России вручил патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы, высоко оценив его вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей между Россией и мировой общественностью.

Феофил III родился в 1952 году в Греции, поступил в Иерусалимскую Патриархию в 1964-м. В 1970-х пострижен в монашество. С 1991 по 1996 годы был игуменом монастыря святого Георгия в Кане Галилейской. С 2001 по 2003 годы работал в Москве. 22 августа 2005 года стал 141-м патриархом Иерусалимским.

Ранее KP.RU сообщил, что День народного единства в России отметили открытием выставки «Христианская традиция. Наши дни» в рамках форума «Православная Русь», который проходит в 14-й раз. Экспозицию посетил президент Владимир Путин в сопровождении патриарха Кирилла.