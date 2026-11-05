Зеленский раскритиковал работу руководства и коммунальных служб Киева Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с критикой властей и коммунальных служб Киева на фоне отключении электричества в украинской столице. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.

«С водой сложно. И менеджмент «Киевводоканала» должен работать не так. <...> Они должны работать больше, быстрее, если нужно менять менеджмент водоканала, пусть меняют», - отметил Зеленский.

По словам бывшего комика, коммунальщики и власти в Киеве «работают в развалочку», пока столица находится в самой сложной ситуации.

Ранее KP.RU сообщал, что Киев практически полностью остался без электроэнергии. Как заявило украинское агентство Укринформ, сейчас в части районов столицы Украины действуют экстренные и аварийные отключения электричества.