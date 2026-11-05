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НовостиПолитика5 ноября 2026 20:16

"Ежедневно молимся": Иерусалимский патриарх сообщил Путину, что восхищается им

Патриарх Феофил III рассказал, что каждый день молится за Владимира Путина
Алина КОЧНЕВА
Патриарх Феофил III рассказал, что каждый день молится за Владимира Путина. Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Патриарх Феофил III рассказал, что каждый день молится за Владимира Путина. Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

В четверг, 5 ноября, российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с Иерусалимским патриархом Феофилом III. Глава государства вручил ему орден Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества с РФ. Патриарх Феофил III в беседе с политиком сообщил, что молится за него каждый день.

Он предложил Владимиру Путину содействие в российско-украинских переговорах. Патриарх также добавил, что восхищается президентом РФ.

"Мы ежедневно молимся о вас у Гроба Христова. Честно говоря, мы вами восхищаемся, и я лично молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь вас просветил", - сказал Иерусалимский патриарх.

Представитель Иерусалимской православной церкви также совершил паломническую поездку в столичный Покровский женский монастырь. Его сопровождали председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и помощник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.