"Ежедневно молимся": Иерусалимский патриарх сообщил Путину, что восхищается им

Патриарх Феофил III рассказал, что каждый день молится за Владимира Путина. Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

В четверг, 5 ноября, российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с Иерусалимским патриархом Феофилом III. Глава государства вручил ему орден Дружбы за вклад в укрепление сотрудничества с РФ. Патриарх Феофил III в беседе с политиком сообщил, что молится за него каждый день.

Он предложил Владимиру Путину содействие в российско-украинских переговорах. Патриарх также добавил, что восхищается президентом РФ.

"Мы ежедневно молимся о вас у Гроба Христова. Честно говоря, мы вами восхищаемся, и я лично молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь вас просветил", - сказал Иерусалимский патриарх.

Представитель Иерусалимской православной церкви также совершил паломническую поездку в столичный Покровский женский монастырь. Его сопровождали председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний и помощник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.