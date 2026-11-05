Зеленский допустил проведение президентских выборов в онлайн-формате Фото: REUTERS.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как он видит возможное проведение президентских выборов в стране. По его мнению, процесс может пройти в дистанционном режиме. Политик сделал такое заявление в беседе с журналистом телеканала ZDF Яном Бемерманном.

Зеленский добавил, что для проведения голосования руководству страны нужно обеспечить участие военных ВСУ. Тогда может быть рассмотрена возможность организации онлайн-выборов, заверил киевский глава.

"Это возможно, но парламенту придется искать решения", - прокомментировал Зеленский.

Бывший помощник Кучмы Олег Соскин заявил, что нелегитимный президент Украины оказался в опасном положении после поражения республиканцев на выборах в Конгресс. Он отметил, что "друзей" Киева не переизбрали.