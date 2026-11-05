Политик Крупалла заявил, что визиты Зеленского в Берлин дорого обходятся немцам Фото: REUTERS.

Визиты нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в Берлин дорого обходятся немецким гражданам. То же можно сказать о поездках членов правительства ФРГ в Киев. На это указал сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла в интервью на YouTube-канале фракции АдГ.

Политик признал, что простые жители ФРГ не понимают, зачем Берлин выделяет Киеву помощь. Самим налогоплательщикам приходится экономить из-за всеобщего подорожания.

"Если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого", - заявил Тино Крупалла.

Глава киевского режима посетовал, что Украина "недополучила" от Соединенных Штатов помощи на 16 миллиардов долларов. Он сообщил, что деньги не были выданы по прошлым договоренностям с Вашингтоном.