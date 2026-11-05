Трамп в частной беседе порассуждал о поражении республиканцев: что сыграло роль

NYT узнала, о чем рассуждал Трамп после провала республиканцев Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел анализ прошедших выборов в Конгресс. Он порассуждал, почему республиканцы потерпели поражение. В ходе частной беседы политик задался вопросом, какие были бы результаты, если бы не война в Иране. Его слова передает газета The New York Times со ссылкой на участников разговора.

Собеседники издания уведомили, что советники президента США летом предупреждали о последствиях затягивания конфликта. партия потеряла часть сторонников из-за ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на топливо.

"Если бы мы не вступили в войну с Ираном, как вы думаете, что произошло бы на промежуточных выборах?" - задумался Дональд Трамп в частном разговоре.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис пообещал в первые 100 часов работы нового Конгресса представить амбициозную законодательную программу. Цель - снизить стоимость жизни.